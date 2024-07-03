Пульс Роналду замедлился со 177 до 100 перед послематчевым пенальти в игре со Словенией

У нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду почти в два раза замедлился пульс перед исполнением послематчевого пенальти в игре против Словении (0:0, пенальти 3:0) в 1/8 финала Евро-2024.

Роналду играет со специальным браслетом, который фиксирует его показатели тела в реальном времени. 39-летний португалец не реализовал пенальти в дополнительное время матча.

В момент финального свистка его пульс составлял 177, но к моменту исполнения первого удара в послематчевой серии он замедлился до 100. Форвард реализовал свою попытку.

В 1/4 финала Евро-2024 Португалия сыграет против Франции. Матч состоится 5 июля. Начало игры — в 22.00 по московскому времени.