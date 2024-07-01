Рабьо — о победе Франции над Бельгией: «Забитые голы на последних минутах вызывают большое удовлетворение»

Полузащитник сборной Франции Адриен Рабьо подвел итоги 1/8 финала Евро-2024 против Бельгии (1:0).

«Конечно, я чувствую радость. Мы рады, что вышли в четвертьфинал. Это была непростая игра против хорошей команды, но мы готовы к любым испытаниям. Очевидно, что забитые голы на последних минутах вызывают большое удовлетворение. Мы хорошо играли, атаковали, создавали моменты, но не сумели их реализовать. Мы стремились к победе, поэтому я думаю, что заслужено победили», — приводит слова Рабьо официальный сайт УЕФА.

Победу команде Дидье Дешама принес автогол Яна Вертонгена на 85-й минуте. Защитник бельгийцев перевел мяч в свои ворота после удара Рандаля Коло-Муани.

Франция вышла в четвертьфинал Евро-2024, где сыграет с победителем пары Португалия — Словения.