Рабьо о победе над Ирландией: «Мы столкнулись с командой, которая сидела глубоко в обороне»

Полузащитник сборной Франции Адриен Рабьо подвел итоги матча отборочного турнира Евро-2024 против Ирландии (1:0).

«Мы сделали свою работу. Мы уважали Ирландию и знали, что это будет битва, так что мы приняли этот вызов. Временами нам удавалось окопаться, и мы добились победы. В пятницу все было иначе. Мы были дома, у нас были свои болельщики, Нидерланды немного выдвинулись вперед. Здесь мы столкнулись с командой, которая сидела глубоко в обороне. Против боевой и качественной команды было непросто. Тем не менее, мы добились двух побед», — приводит слова Рабьо официальный сайт УЕФА.

Команда Дидье Дешама с 6 очками единолично возглавила группу B отборочного турнира Евро-2024. Ирландия, не набравшая очков, идет на предпоследней строчке.