Радченко объяснил, за счет чего сборная Англии пробилась в финал Евро-2024

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Радченко рассказал, за счет чего сборная Англии прошла в финал чемпионата Европы.

«Доля удачи в выходе сборной Англии в финал Евро-2024 составляет 50 процентов. Ведь как англичане дошли до решающего матча? Столько решающих голов на последних минутах и серия пенальти.

В футболе ничего не случается просто так. Какой бы критике не подвергали сборную Англии, она вышла в финал. Это зависит и от тренера, и от выбранной тактики, и от многих других деталей», — цитирует Радченко Vprognoze.ru.

В финале Евро-2024 сборная Англии 14 июля встретится со сборной Испании.