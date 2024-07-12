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Сегодня, 06:14

Радченко: «Выход Англии в финал Евро — стечение обстоятельств и заслуга Саутгейта»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший нападающий «Зенита» и «Спартака» Дмитрий Радченко поделился впечатлениями от выхода сборной Англии в финал Евро-2024.

«Это футбол, поэтому он и спорт номер один, непредсказуемый. С такой невзрачной игрой, которую показывала сборная Англии на протяжении всего турнира, дойти до финала — тут даже у специалистов очень много вопросов. Но это, во-первых, и стечение обстоятельств — мы же видели, по какой сетке англичане проходили до финала, так сложилось. Но, во-вторых, конечно, заслуга и Гарета Сауйтгета — он гнул свою линию, несмотря на ту критику, которая лилась на него со всех сторон. Он не обращал на это внимание, продолжал эту манеру игры.

Финал есть финал, там всегда шансы 50 на 50. Хотя Испания — соперник, безусловно, очень серьезный. Но для англичан это все равно шанс, потому что они очень много лет не выигрывали такие титулы. И наверняка сделают все возможное для этого, отдача у них будет сумасшедшая", — приводит слова Радченко «РБ Спорт».

В финале Евро-2024 сборная Англии сыграет против Испании. Матч пройдет 14 июля на «Олимпийском» стадионе в Берлине и начнется в 22.00 мск.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-radchenko-vy-hod-anglii-v-final-e-to-stechenie-obstoyatel-stv-i-zasluga-sautgejta/
Дмитрий Радченко
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Гарет Саутгейт
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