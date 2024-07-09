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Сегодня, 15:05

Радченко — о критике в сторону Мораты: «Нормальная ситуация, такое переживает каждый нападающий»

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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Радченко прокомментировал «СЭ» критику нападающего сборной Испании Альваро Мораты со стороны болельщиков национальной команды.

«Нормально отношусь к такому. Со мной тоже это бывало. Наверное, это переживает каждый нападающий: если ты забиваешь, носят на руках, не забиваешь — критикуют. Это нормальная ситуация. Мората — довольно опытный футболист, ну бывают у него такие полосы неудачные, когда он не может забить. Его это преследует на протяжении всей карьеры, так что критика вполне объяснима», — сказал Радченко «СЭ».

Ранее Мората признался, что в Испании не испытывают уважения к капитану национальной сборной. Об этом футболист рассказал в интервью изданию Marca.

Мората провел на Евро-2024 5 матчей и забил 1 гол. В 1/2 финала турнира сборная Испании встретится с Францией. Матч пройдет во вторник, 9 июля. Начало — в 22:00 по московскому времени.

(Александр Абустин)

Альваро Мората
Футбол
Евро-2024
Сборная Испании по футболу
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