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Радченко: «Испании будет тяжело противостоять контратакам Франции»

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Бывший игрок сборной России Дмитрий Радченко в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/2 финала Евро-2024 между командами Испании и Франции.

«Здесь шансы есть как у Испании, так и у Франции. Будет очень интересно, как французы выстроят игру, потому что мы видим, что они дошли до полуфинала, но при такой невзрачной игре. Если они отдадут мяч и будут играть на контрактах, то испанцам будет очень тяжело. Сама Испания ничего менять не будет, я уверен. Будут играть так, как играли до этого. Не знаю, кто пройдет дальше, шансы 50 на 50», — сказал Радченко «СЭ».

Матч 1/2 финала Евро-2024 Испания — Франция состоится во вторник, 9 июля, на стадионе «Альянц Арена» (Мюнхен, Германия). Начало — в 22:00 по московскому времени.

(Александр Абустин)

Дмитрий Радченко
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