Радченко считает, что сейчас дети меньше смотрят футбол, чем раньше

Начальник отдела индивидуальной подготовки академии «Зенита» Дмитрий Радченко оценил интерес к футболу и Евро-2024 среди детей.

«Я не знаю, как остальные ребята, которые не занимаются профессионально футболом. Больше вижу тех, кто в академии. Хотя, думаю, обычные мальчишки сейчас меньше смотрят футбол — больше других соблазнов. А те, кто занимаются футболом, видят себя в этой профессии, смотрят матчи чемпионата Европы. Думаю, для ребят это важно», — цитирует Радченко «РБ Спорт».

5 и 6 июля на Евро определились полуфиналисты турнира. Сборная Испании 9 июля встретится с Францией, а 10 июля Нидерланды сыграют с Англией.