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Сегодня, 07:54

Дугалич: «Слышал, что Сербия может сняться с Евро, но вряд ли такое возможно»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший футболист «Тосно» Раде Дугалич проокомментировал информацию о возможном снятии сборной Сербии с чемпионата Европы из-за агрессивного поведения албанских болельщиков.

«Те, кто нас не любит, постоянно организовывают провокации. Албания и Хорватия нас не любят. Наверное, мы им нужны, но они нам точно не нужны. Слышал, что Сербия может сняться с турнира, но вряд ли такое возможно. УЕФА точно никому не позволит это сделать», — Metaratings.ru Дугалич.

После двух туров сербы идут на последнем месте в турнирной таблице группы С с одним очком.

Источник: https://metaratings.ru/news/eks-igrok-tosno-dugalich-uefa-ne-pozvolit-ni-odnoi-sbornoi-snyatsya-s-evro-2024-374912/
Раде Дугалич
Футбол
Евро-2024
Сборная Сербии по футболу
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