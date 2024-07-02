Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Евро. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 10:07

Радукану сравнила свою победу на Уимблдоне с выступлением сборной Англии на Евро-2024

Telegram Дзен

Британская теннисистка Эмма Радукану, болеющая за сборную Англии, сравнила свою победу в первом круге Уимблдона над Ренатой Сарасуа с выступлением команды Гарета Саутгейта в 1/8 финалаЕвро-2024.

«Невероятно рада вернуться сюда. Конечно, я нервничала. Думаю, вы могли это заметить по моему теннису. Но, в конце концов, нужно просто делать все возможное, чтобы победить. Честно говоря, я смотрела игру сборной Англии накануне: выиграть ужасно, тоже считается» — пошутила Радукану.

В 1/8 финала Евро-2024 сборная Англии победила словаков в дополнительнео время (2:1). Первый мяч Джуд Беллингем забил на 5-й добавленной к матчу минуте, а решающий гол на счету Харри Кейна (91-я минута).

Радукану в первом круге Уимблдона обыграла мексиканку Сарасуа со счетом 7:6 (7:0), 6:3. В следующем круге британка встретится с бельгийкой Элисе Мертенс.

Евро-2024
Уимблдон
Сборная Англии по футболу
Эмма Радукану
0
Читайте также
Налоговая арестовала счета Хабиба Нурмагомедова
Американцы отправят на Олимпиаду небинарную легкоатлетку
Швейцарская газета выразила недовольство критикой саммита по Украине Медведевым
У Мексики украли плей-офф, Рондон снова забил, а у Месси – идеальная сетка. Что произошло на Кубке Америки-2024 1 июля
Российские специалисты полностью изучили устройство американской ракеты ATACMS
На Украине признали потери при ударе по аэродрому в Миргороде
Популярное видео
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Форвард «Реала» Родриго поддержал Роналду: «Легенда»

Румыния — Нидерланды: статистика и результаты матчей команд на Евро-2024