Тренер сборной Австрии Рангник: «Мы едем на Евро-2024 не просто ради участия»

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник считает, что его национальную команду не стоит недооценивать перед началом чемпионата Европы-2024.

«Мы способны конкурировать с кем угодно на высоком уровне. Вы видели это во время прошлогодних товарищеских матчей против Германии и Италии, а также во время отборочных матчей Евро-2024 со Швецией.

Мы едем на Евро-2024 не просто ради участия. Мы хотим показать, на что способны. Мы осознаем, что наша группа совсем непростая. Однако мы верим в себя и рассчитываем, что сможем пройти в следующий раунд», — приводит слова Рангника официальный сайт УЕФА.

Соперниками сборной Австрии на групповом этапе Евро-2024 станут Франция, Нидерланды и Польша.

Первый матч на турнире австрийцы проведут против национальной команды Франции 17 июня в Дюссельдорфе.