Рангник поделился эмоциями от выхода сборной Австрии в плей-офф Евро-2024

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник прокомментировал победу команды в матче против Нидерландов в третьем туре группового турнира Евро-2024 — 3:2.

«Невероятно финишировать на вершине группы, которая была сложной, если судить по коэффициентам УЕФА. Мы начали с неудачного автогола в игре с Францией, но справились с давлением, которое оказывалось на нас, когда играли с Польшей. А затем стали победителем группы — это нечто особенное», — цитирует тренера официальный сайт УЕФА.

Австрия заняла первое место в турнирной таблице группы D с 6 очками.

Возможными соперниками по 1/8 финала у команды Ральфа Рангника вероятно будет — Турция, Чехия или Грузия.