Рангник: «У Австрии было время сравнять счет, но это сложно, когда у Турции в воротах Гордон Бэнкс!»

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник подвел итоги 1/8 финала Евро-2024 против Турции (1:2).

«Нам не повезло. Я считаю, что если бы игра перешла в дополнительное время, мы бы выиграли. У нас было время сравнять счет, но это сложно, когда в воротах у них Гордон Бэнкс!

Четыре матча, которые мы провели, были очень интересными, включая сегодняшнюю. Не все прошло очень аккуратно, но это были четыре очень зрелищные и напряженные игры. Теперь нам нужно взять это с собой в Лигу наций, а затем в квалификацию чемпионата мира» – приводит слова Рангника официальный сайт УЕФА.

Гордон Бэнкс – английский вратарь, чемпион мира 1966 года. Он занимает второе место в списке сильнейших вратарей XX века после Льва Яшина.

Турция вышла в четвертьфинал чемпионата Европы, где встретится с Нидерландами. Матч пройдет 6 июля в Берлине и начнется в 22:00 мск.