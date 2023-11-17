Расклады Евро 2024: определились еще два участника, Сербия и Черногория разыграют одну путевку

Сегодня, 01:25
Турнирная ситуация в четырех группах отборочного турнира чемпионата Европы 2024 после игрового дня в четверг, 16 ноября.
В группах A и F по две лучшие команды стали известны еще в октябре, в финальный турнир вышли Испания и Шотландия, Бельгия и Австрия.
Грузия поборется за дополнительную путевку в плей-офф Лиги наций.
Группа А
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Испания
|
7
|
6
|
0
|
1
|
22-4
|
18
|
2. Шотландия
|
7
|
5
|
1
|
1
|
14-5
|
16
|
3. Норвегия
|
7
|
3
|
1
|
3
|
11-9
|
10
|
4. Грузия
|
7
|
2
|
2
|
3
|
11-15
|
8
|
5. Кипр
|
8
|
0
|
0
|
8
|
3-28
|
0
19 ноября. Шотландия — Норвегия, Испания — Грузия.
Группа F
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Австрия
|
8
|
6
|
1
|
1
|
17-7
|
19
|
2. Бельгия
|
7
|
5
|
2
|
0
|
17-4
|
17
|
3. Швеция
|
7
|
2
|
1
|
4
|
12-12
|
7
|
4. Азербайджан
|
7
|
2
|
1
|
4
|
7-12
|
7
|
5. Эстония
|
7
|
0
|
1
|
6
|
2-20
|
1
19 ноября. Бельгия — Азербайджан, Швеция — Эстония.
В группе G в четверг определился новый участник Евро 2024 — им стала Венгрия. Вторую путевку через два дня разыграют Сербия и Черногория. Сербам достаточно не проиграть Болгарии — при равенстве очков они обойдут черногорцев по результатам личных встреч (3:1 дома, 2:0 в гостях), а в случае поражения нужно ждать осечки конкурента. Соответственно, черногорцам для попадания на чемпионат Европы нужно победить в гостях венгров и рассчитывать, что сербы на своем поле уступят болгарам. У Сербии есть резервный вариант с плей-офф Лиги наций.
Группа G
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Венгрия
|
7
|
4
|
3
|
0
|
13-6
|
15
|
2. Сербия
|
7
|
4
|
1
|
2
|
13-7
|
13
|
3. Черногория
|
7
|
3
|
2
|
2
|
8-8
|
11
|
4. Литва
|
8
|
1
|
3
|
4
|
8-14
|
6
|
5. Болгария
|
7
|
0
|
3
|
4
|
5-12
|
3
19 ноября. Венгрия — Черногория, Сербия — Болгария.
В группе J в октябре в финальный турнир вышла Португалия, в этот четверг к ней присоединилась Словакия.
Босния выступит в плей-офф Лиги наций, там же сыграет сенсация отбора — Люксембург.
Группа J
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Португалия
|
9
|
9
|
0
|
0
|
34-2
|
27
|
2. Словакия
|
9
|
6
|
1
|
2
|
15-7
|
19
|
3. Люксембург
|
9
|
4
|
2
|
3
|
12-19
|
14
|
4. Исландия
|
9
|
3
|
1
|
5
|
17-14
|
10
|
5. Босния
|
9
|
3
|
0
|
6
|
8-18
|
9
|
6. Лихтенштейн
|
9
|
0
|
0
|
9
|
1-27
|
0
19 ноября. Босния — Словакия, Лихтенштейн — Люксембург, Португалия — Исландия.