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Чемпионат Европы

Сегодня, 01:25

Расклады Евро 2024: определились еще два участника, Сербия и Черногория разыграют одну путевку

В группе G в четверг определился новый участник Евро 2024 — им стала Венгрия.
Фото Reuters
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Турнирная ситуация в четырех группах отборочного турнира чемпионата Европы 2024 после игрового дня в четверг, 16 ноября.

В группах A и F по две лучшие команды стали известны еще в октябре, в финальный турнир вышли Испания и Шотландия, Бельгия и Австрия.

Грузия поборется за дополнительную путевку в плей-офф Лиги наций.

Группа А

И

В

Н

П

М

О

1. Испания

7

6

0

1

22-4

18

2. Шотландия

7

5

1

1

14-5

16

3. Норвегия

7

3

1

3

11-9

10

4. Грузия

7

2

2

3

11-15

8

5. Кипр

8

0

0

8

3-28

0

19 ноября. Шотландия — Норвегия, Испания — Грузия.

Группа F

И

В

Н

П

М

О

1. Австрия

8

6

1

1

17-7

19

2. Бельгия

7

5

2

0

17-4

17

3. Швеция

7

2

1

4

12-12

7

4. Азербайджан

7

2

1

4

7-12

7

5. Эстония

7

0

1

6

2-20

1

19 ноября. Бельгия — Азербайджан, Швеция — Эстония.

В группе G в четверг определился новый участник Евро 2024 — им стала Венгрия. Вторую путевку через два дня разыграют Сербия и Черногория. Сербам достаточно не проиграть Болгарии — при равенстве очков они обойдут черногорцев по результатам личных встреч (3:1 дома, 2:0 в гостях), а в случае поражения нужно ждать осечки конкурента. Соответственно, черногорцам для попадания на чемпионат Европы нужно победить в гостях венгров и рассчитывать, что сербы на своем поле уступят болгарам. У Сербии есть резервный вариант с плей-офф Лиги наций.

Группа G

И

В

Н

П

М

О

1. Венгрия

7

4

3

0

13-6

15

2. Сербия

7

4

1

2

13-7

13

3. Черногория

7

3

2

2

8-8

11

4. Литва

8

1

3

4

8-14

6

5. Болгария

7

0

3

4

5-12

3

19 ноября. Венгрия — Черногория, Сербия — Болгария.

В группе J в октябре в финальный турнир вышла Португалия, в этот четверг к ней присоединилась Словакия.

Босния выступит в плей-офф Лиги наций, там же сыграет сенсация отбора — Люксембург.

Группа J

И

В

Н

П

М

О

1. Португалия

9

9

0

0

34-2

27

2. Словакия

9

6

1

2

15-7

19

3. Люксембург

9

4

2

3

12-19

14

4. Исландия

9

3

1

5

17-14

10

5. Босния

9

3

0

6

8-18

9

6. Лихтенштейн

9

0

0

9

1-27

0

19 ноября. Босния — Словакия, Лихтенштейн — Люксембург, Португалия — Исландия.

Сборная Болгарии по футболу
Сборная Венгрии по футболу
Сборная Сербии по футболу
Сборная Словакии по футболу
Сборная Черногории по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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