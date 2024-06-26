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Сегодня, 13:15

Расклады групп Е и F перед последним туром: что нужно Бельгии, Украине и Грузии

Алексей Мороз
статистик
Хвича Кварацхелия.
Фото AFP
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Сегодня завершаются матчи группового этапа Евро-2024. Что нужно командам из групп Е и F в последнем туре?

Фото «СЭ»

Бесспорно, самая запутанная группа на нынешнем Евро. Каждая команда может занять абсолютно любое место в группе — от первого до четвертого.

Ничья Словакии и Румынии точно оставляет команды в тройке с четырьмя очками, что гарантирует им плей-офф. Если же кто-то одержит победу, то ничья в параллельном матче лишит проигравшего 1/8 финала.

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Бельгии также хватает ничьей для выхода в плей-офф. А вот Украине нужна победа. В случае ничьей ей будет необходимо, что в другом матче команды не разделили очки. При поражении Украину точно не устроит победа Словакии или ничья, а вот успех Румынии оставит команде Реброва шансы попасть в топ-4 лучших рейтинга лучших третьих мест — но, вероятно, придется ждать окончания игр в группе F.

Фото «СЭ»

Португалия — уже точно первая.

Грузии и Чехии для продолжения борьбы необходимо побеждать. Два очка для третьего места, даже если кто-то из них его займет, — «непроходные» для плей-офф.

Турция при победе или ничьей сохранит за собой второе место. В случае поражения ей придется рассчитывать на помощь Португалии — чтобы та отобрала очки у Грузии. И туркам совсем никак нельзя проигрывать крупно — даже если займут третье место в этом случае, с разницей «минус 4» они окажутся вне плей-офф.

Евро-2024
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