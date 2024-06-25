Расклады групп С и D перед последним туром: что нужно Англии, Сербии и Франции

Сегодня на Евро-2024 состоится последний тур в группах С и D.

Критерии в случае равенства очков у двух и более команд:

— количество очков в очных встречах;

— разница мячей в очных встречах;

— количество голов в очных встречах;

— общая разница мячей;

— общее количество голов;

— меньшая сумма дисциплинарных баллов (красная карточка или удаление за две желтых — 3 очка, желтая карточка — 1 очко);

— место в общем рейтинге европейских квалификационных турниров.

Англии, чтобы занять первое место, нужна победа. И есть ради чего стараться — нижняя часть сетки, куда в таком случае попадут британцы, пока выглядит слабее. Поражение отправляет Англию на второе или даже — в случае победы Дании над Сербией — третье место. Ничья оставляет варианты — либо первая строчка (если датчане теряют очки), либо вторая (в случае победы скандинавов). Есть еще множество раскладов с минимальной победой датчан и результативной ничьей англичан, в этом случае будут рассматриваться дополнительные критерии.

На первое место также претендуют Дания и Словения. У них сейчас абсолютно равные показатели не только по забитым и пропущенным голам, но даже по карточкам! Дания выше только за счет рейтинга отборочных матчей. Возможно, что придется прибегнуть к этому критерию и после третьего тура, независимо от места, на которое будут претендовать две сборные.

Для Сербии есть только одна задача — победить Данию. Даже если ничья и выведет ее на третье место, то с двумя очками надо будет надеяться на благоприятное стечение обстоятельств в группе F — что Португалия не проиграет Грузии, а Турция победит Чехию. Есть варианты и в случае ничьей во втором матче, но в этом случае придется считать дополнительные показатели, а они пока не в пользу Сербии.

Пока «двухочковый» вариант выглядит скорее непроходным. И об необходимо помнить не только Сербии, но и Дании со Словенией.

Скорее всего, голландцы и французы в заочном споре определят, кто из них займет первое место. Мотивация для этого есть. Несмотря на то что обе первые две команды квартета F сыграют со вторыми сборных из других групп, сетка плей-офф для победителя кажется пока несколько проще.