Расклады группы В перед последним туром: что нужно Италии, Хорватии и Албании

Матчами Албания — Испания и Хорватия — Италии в группе В продолжается заключительный тур группового этапа Евро-2024.

Критерии в случае равенства очков у двух и более команд:

— количество очков в очных встречах;

— разница мячей в очных встречах;

— количество голов в очных встречах;

— общая разница мячей;

— общее количество голов;

— меньшая сумма дисциплинарных баллов (красная карточка или удаление за две желтых — 3 очка, желтая карточка — 1 очко);

— место в общем рейтинге европейских квалификационных турниров.

У Италии хорошие шансы на вторую строчку, для этого достаточно не проиграть Хорватии. Расслабляться нельзя — поражение в случае победы Албании в параллельном матче отбросит итальянцев сразу на четвертое место. Если же испанцы при таком раскладе не проиграют, то действующие чемпионы Европы окажутся третьими.

Испания — уже точно первая, и это может быть на руку Албании. Играть против мотивированной команды с Пиренейского полуострова было бы куда сложнее.

У албанцев есть преимущество перед хорватами и в разнице голов. Но побеждать надо что тем, что другим. Поражение точно, а ничья с большой долей вероятности оставит обе команды без плей-офф. С двумя очками шансы на попадание в четверку лучших команд с третьей строчки близки к нулю. Особенно с учетом разницы голов у хорватов.

Занявшая второе место в группе В сборная сыграет в 1/8 финала со Швейцарией.