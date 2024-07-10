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Расписание 10 июля на Евро-2024: матчи дня чемпионата Европы

10 июля Англия и Нидерланды сыграют в 1/2 финала Евро-2024
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Форвард сборной Англии Харри Кейн.
Харри Кейн.
Фото Reuters
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10 июля пройдет один матч чемпионата Европы-2024 по футболу. В среду сборные Англии и Нидерландов встретятся в 1/2 финала Евро-2024. Их игра состоится в Дортмунде на арене «BVB-Штадион».

Расписание матчей Евро-2024 10 июля

  • 22.00 (мск). Дортмунд (Германия). Нидерланды — Англия

Следить за ключевыми событиями противостояния голландцев и англичан можно с помощью матч-центра «СЭ». На нашем сайте также пройдет текстовая трансляция поединка полуфинала Евро-2024.

Финал Евро-2024 пройдет в воскресенье, 14 июля, в Берлине на арене «Олимпиаштадион». Игра начнется в 22.00 по московскому времени.

Чемпионат Европы-2024: новости и обзоры матчей, турнирные таблицы групп и расписание игр, прогнозы и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

Футбол
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
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