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Сегодня, 12:00

Расписание трансляций Евро 2024: где смотреть церемонию открытия и матч Германия — Шотландия

Германия и Шотландия сыграют первый матч на Евро-2024
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист сборной Германии Томас Мюллер.
Томас Мюллер.
Фото Global Look Press
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Сегодня, 14 июня, стартует 17-й в истории чемпионат Европы-2024 по футболу. В Мюнхене на стадионе «Альянц Арена» в 22.00 по московскому времени начнется матч группы А между сборными Германии и Шотландии. Немцы являются принимающей стороной Евро-2024.

В 21.00 мск начнется торжественная церемония открытия чемпионата Европы-2024. Ожидается, что организаторы турнира в Германии почтят память легендарного немецкого футболиста Франца Беккенбауэра, скончавшегося в январе 2024 года.

Расписание трансляций Евро 2024 14 июня

  • 21.00 мск. Церемония открытия Евро-2024 / «Матч ТВ» и matchtv.ru
  • 22.00 мск. Германия — Шотландия / «Матч ТВ» и matchtv.ru

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных событий торжественной церемонии открытия и матча Германия — Шотландия.

Евро-2024 завершится 14 июля. Матчи чемпионата Европы принимают десять немецких городов: Берлин, Гамбург, Гельзенкирхен, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт, Лейпциг, Кельн, Мюнхен и Штутгарт.

Групповой турнир Евро-2024 продлится до 26 июня. Матчи плей-офф стартуют 28 июня со стадии 1/8 финала. Четвертьфиналы будут сыграны 5 и 6 июля. Полуфиналы — 9 и 10 июля. Финал состоится 14 июля на арене «Олимпиаштадион» в Берлине.

Трофей чемпионов Европы по&nbsp;футболу на&nbsp;Олимпийском стадионе в&nbsp;Берлине. Евро 2024 — основная информация: даты и расписание матчей, все сборные и города турнира
Евро-2024
Сборная Германии по футболу
Сборная Шотландии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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