Рианчо — о Ямале: «Нам еще предстоит увидеть его лучшую версию»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо в разговоре с «СЭ» оценил игру нападающего сборной Испании Ламина Ямаля, который был признан лучшим игроком встречи в рамках полуфинала чемпионата Европы против сборной Франции (2:1).

«Он молодой игрок с большим потенциалом и лидерскими качествами. Нам еще предстоит увидеть его лучшую версию», — сказал Рианчо «СЭ».

Второй финалист определится в матче Нидерланды — Англия, который состоится 10 июля. Финал Евро-2024 пройдет 14 июля на «Олимпийском» стадионе в Берлине.

Денис Сафронов