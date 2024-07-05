Рианчо: «Победитель Евро не обязательно выйдет из пары Испания — Германия»

Испанский бывший исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо поделился ожиданиями от 1/4 финала матча Евро-2024 между сборными Испании и Германии.

«Мы увидим отличный матч, но на Евро-2024 есть и другие крупные команды. Например, Голландия, Англия, Португалия и Франция. Победитель этого четвертьфинала выиграет турнир? Нет. Испания и Германия — две очень сильные сборные, но конкуренция на Евро-2024 очень велика. Победитель чемпионата не обязательно выйдет из пары Испании и Германии», — приводит слова Рианчо Metaratings.ru.

Испания и Германия встретятся 5 июля в четвертьфинале Евро-2024. Матч начнется в 19.00 по московскому времени.