Рианчо — о победе Испании над Францией: «Хорошая игра от команды, верной своей философии»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу сборной Испании над Францией (2:1) в матче 1/2 финала Евро-2024.

«Это была хорошая игра от команды, верной своей философии и игровой модели. Испания проводит отличный чемпионат, выигрывая все матчи. Финал будет сложным против любого из возможных соперников», — сказал Рианчо «СЭ».

Второй финалист определится в матче Нидерланды — Англия, который состоится 10 июля. Финал Евро-2024 пройдет 14 июля на «Олимпийском» стадионе в Берлине.

Денис Сафронов