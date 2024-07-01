Рианчо о поражении Грузии: «Испания, как и положено, проявила терпение и выиграла»

Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу сборной Испании над Грузией (4:1) в 1/8 финала Евро-2024.

«Футбол сборной Испании — один из лучших в Европе. Грузия рано забила гол, но испанцы, как и положено, проявили терпение и победили. Испания играет хорошо, но у нее еще много возможностей для совершенствования», — сказал Рианчо «СЭ».

Испания вышла в четвертьфинал Евро-2024, в котором встретится с Германией. Матч пройдет 5 июля в Штутгарте и начнется в 19:00 (мск).