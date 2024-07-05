Рианчо — о выходе Испании в полуфинал Евро: «Методология работы в стране постоянно развивается»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от победы сборной Испании над Германией (2:1 д.в.) в 1/4 финала Евро-2024.

«Это была отличная игра. Энтони Тейлор — один из самых лучших арбитров в Европе и его работа никак не повлияла на результат. Этот матч показал, что методология работы в Испании постоянно развивается», — сказал Рианчо «СЭ».

Сборная Испании стала первым полуфиналистом Евро-2024. Команда Луиса де ла Фуэнте сыграет с победителем пары Португалия — Франция.

Александр Абустин