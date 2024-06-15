Кристи: «Самое главное для сборной Шотландии — это собраться с силами и попытаться вернуть себе немного позитива в игре со Швейцарией»

Нападающий сборной Шотландии Райан Кристи прокомментировал поражение от Германии (1:5) в матче чемпионата Европы-2024.

«Самое главное — это собраться с силами, выйти на матч со Швейцарией и попытаться вернуть себе немного позитива. Германия — команда мирового класса. Мы извлечем из этого урок и, надеюсь, подойдем к следующим двум играм с шансом добиться положительного результата», — цитирует пресс-служба УЕФА Кристи.

В следующем матче группы А Германия 19 июня сыграет с Венгрией, Шотландия в этот же день встретится со Швейцарией.