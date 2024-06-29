Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Евро. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 15:31

Ребко уверен, что сборная Испании обыграет Грузию на Евро-2024

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший полузащитник сборной России Алексей Ребко поделился ожиданиями от матча между Испанией и Грузией в 1/8 финала Евро-2024.

«Чего я жду от матча сборных Испании и Грузии? Я считаю, что Испания пройдет Грузию. Кого я считаю фаворитами после матчей группового раунда? Если судить по прошедшим матчам, то это Франция, Испания и Германия. Думаю, что эти сборные разыграют между собой титул», — цитирует Ребко «РБ Спорт».

Сборные Испании и Грузии сыграют в воскресенье, 30 июня. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Источник: «РБ Спорт»
Алексей Ребко
Футбол
Евро-2024
Сборная Грузии по футболу
Сборная Испании по футболу
1
0
Читайте также
Вратарь «Флориды» Бобровский поделился эмоциями от победы в Кубке Стэнли
Российские дзюдоисты решили бойкотировать Олимпиаду-2024 в Париже
Два ребенка и трое взрослых погибли в Курской области в результате атаки БПЛА
«Монреаль» утащит Демидова, «Торонто» - вратаря «Ак Барса», а в Казань едет канадский чемпион? Главные трансферные новости КХЛ на 29 июня
Бриг «Россия» под алыми парусами вошел в акваторию Невы
Журналист Херш заявил о необходимости для Байдена покинуть пост президента
Популярное видео
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Евро-2024: испанские судьи Хиль Мансано и Эрнандес-Эрнандес отправлены домой

Борис Игнатьев: «На Евро видны примеры ужасной игры в обороне»