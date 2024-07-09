Гойкович: «Сборная Грузии играла в самый открытый футбол на Евро-2024»

Экс-защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович согласился, что Евро-2024 выдался очень скучным.

«Согласен, но я даже не знаю, почему так происходит. Возможно, футболисты просто устали после тяжелого сезона. Очевидно, что команды играют более надежно, более сфокусированно, менее открыто. Это скучно смотреть. Матч Франции и Португалии, по сути, начался с 60-й минуты: столько им потребовалось, чтобы нанести первый удар. Отмечу Грузию, команда играла в самый открытый футбол, как «Оренбург» два года назад — вперед, назад, вперед, назад», — цитирует «РБ Спорт» Гойковича.

В полуфинале Евро-2024 Испания сыграет с Францией, а Нидерланды встретятся с Англией.