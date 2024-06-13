Ренато Гойкович: «Уверен, Португалия выиграет Евро-2024»

Бывший защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович заявил, что верит в победу сборной Португалии на чемпионате Европы-2024.

«Кто фаворит Евро? Для меня — Португалия. Мы играли с ними в отборе и дома «горели» 0:5 после первого тайма. Во втором они уже не хотели забивать. Топ-команда. Они у меня ассоциируются не со сборной, а с клубом, будто тренируются вместе каждый день. У них идеально налажены взаимосвязи, невероятно двигаются на поле. Для меня фавориты — Португалия и Франция. Но немцы и англичане всегда где-то рядом, как и Бельгия. Хорватия тоже. Но я уверен, что португальцы победят», — приводит слова Гойковича «РБ Спорт».

Евро-2024 пройдет в 10 городах Германии с 14 июня по 14 июля. Португалия в группе F сыграет со сборными Грузии, Чехии и Турции.