Ретеги: «Рад дебюту в форме сборной Италии»

Нападающий сборной Италии Матео Ретеги прокомментировал поражение от Англии (1:2) в матче отборочного турнира чемпионата Европы.

«Обидно, что мы уступили, но я рад дебюту в форме сборной Италии. Мы с семьей гордимся этим. Все в команде отнеслись ко мне очень тепло, и я счастлив быть здесь. Чувствую себя хорошо, а дебютный матч на стадионе Диего Марадоны — это особенное для меня событие», — цитирует пресс-служба УЕФА Ретеги.

После первого тура сборная Англии с 3 очками занимает 2-е место в группе С. Италия — четвертая.