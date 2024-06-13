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«Манчестер Сити» возглавил рейтинг клубов Европы с самыми дорогими игроками на Евро 2024, по данным портала Transfermarkt.de. Английский клуб на турнире представляет всего 13 игроков, общая стоимость которых составляет 826 миллионов евро.
На втором месте идет «ПСЖ» — из французской команды в Германии выступит 12 футболистов, рыночная стоимость которых 658 миллионов евро. Тройку замыкает «Арсенал» — 10 игроков и 585 миллионов евро.
«СЭ» публикует рейтинг клубов Европы с самыми дорогими игроками на Евро 2024 по версии Transfermarkt.de.
Чемпионат Европы: города и стадионы, песня и талисман, группы и расписание матчей Евро 2024