«Манчестер Сити» возглавил рейтинг клубов Европы с самыми дорогими игроками на Евро 2024

«Манчестер Сити» возглавил рейтинг клубов Европы с самыми дорогими игроками на Евро 2024, по данным портала Transfermarkt.de. Английский клуб на турнире представляет всего 13 игроков, общая стоимость которых составляет 826 миллионов евро.

На втором месте идет «ПСЖ» — из французской команды в Германии выступит 12 футболистов, рыночная стоимость которых 658 миллионов евро. Тройку замыкает «Арсенал» — 10 игроков и 585 миллионов евро.

«СЭ» публикует рейтинг клубов Европы с самыми дорогими игроками на Евро 2024 по версии Transfermarkt.de.

Рейтинг клубов Европы с самыми дорогими игроками на Евро 2024

«Манчестер Сити»: 13 игроков — 826 миллионов евро. « ПСЖ»: 12 игроков — 658 миллионов евро. «Арсенал»: 10 игроков — 585 миллионов евро. «Бавария»: 11 игроков — 572 миллионов евро. «Реал»: 12 игроков — 518 миллионов евро. «Интер»: 13 игроков — 457 миллионов евро. «Барселона»: 11 игроков — 428 миллионов евро. «Ливерпуль»: 9 игроков — 413 миллионов евро. «Байер»: 10 игроков — 361 миллион евро. «Лейпциг»: 11 игроков — 333 миллиона евро.

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