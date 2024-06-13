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Сегодня, 19:00

Рейтинг клубов Европы с самыми дорогими игроками на Евро 2024

«Манчестер Сити» возглавил рейтинг клубов Европы с самыми дорогими игроками на Евро 2024
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
ФК «Манчестер Сити».
Фото Reuters
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«Манчестер Сити» возглавил рейтинг клубов Европы с самыми дорогими игроками на Евро 2024, по данным портала Transfermarkt.de. Английский клуб на турнире представляет всего 13 игроков, общая стоимость которых составляет 826 миллионов евро.

На втором месте идет «ПСЖ» — из французской команды в Германии выступит 12 футболистов, рыночная стоимость которых 658 миллионов евро. Тройку замыкает «Арсенал» — 10 игроков и 585 миллионов евро.

«СЭ» публикует рейтинг клубов Европы с самыми дорогими игроками на Евро 2024 по версии Transfermarkt.de.

Рейтинг клубов Европы с самыми дорогими игроками на Евро 2024

  1. «Манчестер Сити»: 13 игроков — 826 миллионов евро.
  2. «ПСЖ»: 12 игроков — 658 миллионов евро.
  3. «Арсенал»: 10 игроков — 585 миллионов евро.
  4. «Бавария»: 11 игроков — 572 миллионов евро.
  5. «Реал»: 12 игроков — 518 миллионов евро.
  6. «Интер»: 13 игроков — 457 миллионов евро.
  7. «Барселона»: 11 игроков — 428 миллионов евро.
  8. «Ливерпуль»: 9 игроков — 413 миллионов евро.
  9. «Байер»: 10 игроков — 361 миллион евро.
  10. «Лейпциг»: 11 игроков — 333 миллиона евро.

Чемпионат Европы: города и стадионы, песня и талисман, группы и расписание матчей Евро 2024

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Бавария
ФК Барселона
ФК Манчестер Сити
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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