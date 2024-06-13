Сегодня, 18:00
Нападающий сборной Франции и «Реала» Килиан Мбаппе возглавил рейтинг самых дорогих футболистов чемпионата Европы-2024 по данным портала Transfermarkt.de. Стоимость 25-летнего игрока оценивается в 180 миллионов евро.
На втором месте расположился полузащитник «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем — 180 миллионов евро. На третьей строчке — нападающий Фил Фоден из сборной Англии и «Манчестер Сити» (150 миллионов).
«СЭ» публикует рейтинг самых дорогих игроков Евро-2024 по версии Transfermarkt.de.
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