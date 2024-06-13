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Сегодня, 18:00

Рейтинг самых дорогих футболистов чемпионата Европы 2024

Мбаппе возглавил рейтинг самых дорогих игроков Евро-2024
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист сборной Франции Килиан Мбаппе.
Килиан Мбаппе.
Фото Reuters
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Нападающий сборной Франции и «Реала» Килиан Мбаппе возглавил рейтинг самых дорогих футболистов чемпионата Европы-2024 по данным портала Transfermarkt.de. Стоимость 25-летнего игрока оценивается в 180 миллионов евро.

На втором месте расположился полузащитник «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем — 180 миллионов евро. На третьей строчке — нападающий Фил Фоден из сборной Англии и «Манчестер Сити» (150 миллионов).

«СЭ» публикует рейтинг самых дорогих игроков Евро-2024 по версии Transfermarkt.de.

Самые дорогие футболисты Евро-2024

  • 1. Килиан Мбаппе (Франция) — 180 миллионов евро
  • 2. Джуд Беллингем (Англия) — 180 миллионов евро
  • 3. Фил Фоден (Англия) — 150 миллионов евро
  • 4. Букайо Сака (Англия) — 140 миллионов евро
  • 5. Флориан Виртц (Германия) — 130 миллионов евро
  • 6. Деклан Райс (Англия) — 120 миллионов евро
  • 7. Родри (Испания) — 120 миллионов евро
  • 8. Джамал Мусиала (Германия) — 120 миллионов евро
  • 9. Эдуарду Камавинга (Франция) — 100 миллионов евро
  • 10. Гарри Кейн (Англия) — 100 миллионов евро

Чемпионат Европы: города и стадионы, песня и талисман, группы и расписание матчей Евро 2024

Букайо Сака
Джуд Беллингем
Килиан Мбаппе
Футбол
Фил Фоден
Чемпионат Европы по футболу
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