Рейтинг самых дорогих сборных чемпионата Европы 2024

Сборная Англии возглавила рейтинг самых дорогих составов на чемпионате Европы-2024 по данным портала Transfermarkt.de. Стоимость национальной команды Гарета Саутгейта составляет 1,52 миллиарда евро.

На второй строчке расположилась Франция (1,23 млрд евро). Третье место заняла сборная Португалии — 1,05 млрд. В топ-10 вошла Украина. Ее стоимость составляет 379,0 миллионов евро.

«СЭ» публикует рейтинг самых дорогих сборных Евро-2024 по версии Transfermarkt.de.

Самые дорогие составы сборных на Евро-2024

1. Англия — 1,52 млрд евро

2. Франция — 1,23 млрд евро

3. Португалия — 1,05 млрд евро

4. Испания — 965,6 млн евро

5. Германия — 851,0 млн евро

6. Нидерланды — 765,0 млн евро

7. Италия — 705,5 млн евро

8. Бельгия — 584,5 млн евро

9. Дания — 415,5 млн евро

10. Украина — 379,0 млн евро

Чемпионат Европы: города и стадионы, песня и талисман, группы и расписание матчей Евро 2024