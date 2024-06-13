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Сегодня, 17:00

Рейтинг самых дорогих сборных чемпионата Европы 2024

Англия возглавила список самых дорогих сборных Евро-2024
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболисты сборной Англии Кобби Майну, Фил Фоден и Энтони Гордон.
Кобби Майну, Фил Фоден и Энтони Гордон.
Фото Reuters
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Сборная Англии возглавила рейтинг самых дорогих составов на чемпионате Европы-2024 по данным портала Transfermarkt.de. Стоимость национальной команды Гарета Саутгейта составляет 1,52 миллиарда евро.

На второй строчке расположилась Франция (1,23 млрд евро). Третье место заняла сборная Португалии — 1,05 млрд. В топ-10 вошла Украина. Ее стоимость составляет 379,0 миллионов евро.

«СЭ» публикует рейтинг самых дорогих сборных Евро-2024 по версии Transfermarkt.de.

Самые дорогие составы сборных на Евро-2024

  • 1. Англия — 1,52 млрд евро
  • 2. Франция — 1,23 млрд евро
  • 3. Португалия — 1,05 млрд евро
  • 4. Испания — 965,6 млн евро
  • 5. Германия — 851,0 млн евро
  • 6. Нидерланды — 765,0 млн евро
  • 7. Италия — 705,5 млн евро
  • 8. Бельгия — 584,5 млн евро
  • 9. Дания — 415,5 млн евро
  • 10. Украина — 379,0 млн евро

Чемпионат Европы: города и стадионы, песня и талисман, группы и расписание матчей Евро 2024

Сборная Англии по футболу
Сборная Португалии по футболу
Сборная Франции по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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