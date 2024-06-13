Рейтинг самых дорогих сборных чемпионата Европы 2024

Сегодня, 17:00
Сборная Англии возглавила рейтинг самых дорогих составов на чемпионате Европы-2024 по данным портала Transfermarkt.de. Стоимость национальной команды Гарета Саутгейта составляет 1,52 миллиарда евро.
На второй строчке расположилась Франция (1,23 млрд евро). Третье место заняла сборная Португалии — 1,05 млрд. В топ-10 вошла Украина. Ее стоимость составляет 379,0 миллионов евро.
«СЭ» публикует рейтинг самых дорогих сборных Евро-2024 по версии Transfermarkt.de.
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