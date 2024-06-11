Рианчо назвал Англию и Францию главными фаворитами Евро-2024

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо назвал главных претендентов на победу на Евро-2024.

«Фавориты — Франция, Англия, Германия и Испания, несмотря на то что эти сборные еще находятся в стадии обновления. Из-за очень молодых игроков с небольшим опытом участия в соревнованиях могут быть сюрпризы. Англия и Франция — основные фавориты», — сказал Рианчо Metaratings.

Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. На групповом этапе французская сборная сыграет с Австрией, Польшей и Нидерландами. Англия попала в одну группу с командами Дании, Сербии и Словении.