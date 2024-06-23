Рианчо о сборной Испании: «У команды есть молодые игроки, которым еще есть куда развиваться»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо в комментарии для «СЭ» поделился мнением об игре сборной Испании на Евро-2024.

«Испания все еще продолжает развивать свой потенциал. У команды есть молодые игроки, которым еще есть куда развиваться. Матч против Албании позволит увидеть форму футболистов, которые еще не выходили на поле, и дать отдых тем, кто играл до этого», — сказал Рианчо «СЭ».

Испания лидирует в группе B с 6 очками после 2 туров групповой стадии Евро-2024, команда досрочно обеспечила себе выход в плей-офф.

В заключительном, третьем туре группового этапа испанцы сыграют против Албании. Матч состоится во вторник, 24 июня и начнется в 22.00 (мск).