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Сегодня, 19:43

Рианчо — о финале Евро: «Лишь детали определят чемпиона»

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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от финального матча Евро-2024 между сборными Испании и Англии.

«Это будет сложный матч, и лишь детали определят чемпиона. Испания регулярнее проводит матчи с серьезными соперниками, но у Англии большой потенциал и есть игроки, способные выиграть турнир. Я считаю, что самым важным игроком в Испании является Родри, а в Англии — Беллингем. Они могут показать себя в финале», — сказал Рианчо «СЭ».

Финал Евро-2024 между Англией и Испанией пройдет в воскресенье, 14 июля, и начнется в 22.00 мск.

Денис Сафронов

Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Испании по футболу
Рауль Рианчо
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