Билялетдинов: «Для меня игра между Грузией и Турцией — самая зрелищная на Евро-2024»

Российский тренер России Ринат Билялетдинов считает, что самый зрелищный матч на Евро-2024 сыграли сборные Турции и Грузии (3:1).

«Для меня игра между Грузией и Турцией — самая зрелищная на турнире. Грузия превзошла ожидания, я думал, они не смогут так сопротивляться. При том, что Турцию тоже не назовешь командой, которая может устроить проверку по самому большому счету.

Но сборные сыграли в футбол, старались забить, а не «поставить автобус» у штрафной, залезть в какой-то люк и только временами оттуда вылезать. Это я так, в шутку. Потому что умение «поставить автобус» тоже требует большого мастерства — от тренеров, от игроков. Не так все это просто.

А тут команды играли на встречных курсах, допускали ошибки, которые были видны, забил шикарный гол турок Гюлер — это и есть тот футбол, который нравится зрителей. Можно смотреть, затаив дыхание, не устаешь. Может, Турция и Грузия ничего не покажут в дуэлях с более сильными соперниками, но за этот матч им спасибо», — цитирует «РБ Спорт» Билялетдинова.