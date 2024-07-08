Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Евро. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 03:43

Рио Фердинанд назвал Букайо Сака самым важным игроком сборной Англии

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший футболист сборной Англии Рио Фердинанд оценил игру нападающего команды Букайо Сака на Евро-2024.

«Все в нем так позитивно. Его невозможно не любить не только за его футбол, но и за его личность и характер. Я бы сказал, что Сака — самый важный игрок сборной Англии, потому что он отличается от всех остальных. Он тот, кто будет бежать, обыгрывать один на один и заходить сзади. Он такой талантливый игрок», — приводит слова Фердинанда The Sun.

На чемпионате Европы в Германии Сака сыграл за сборную Англии 5 матчей и забил 1 гол. Англичане в полуфинале турнире сыграют с Нидерландами. Матч пройдет 10 июля.

Букайо Сака
Рио Фердинанд
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
0
Читайте также
Фанаты собирают подписи к петиции для переигровки матча Испания — Германия
Во Франции объяснили плохую игру Мбаппе поражением Макрона на выборах
Москалькова попросила Киев проверить данные об убийстве военнопленного из России
«На Евро-2024 мы бы точно не затерялись». Дмитрий Сычев — об уровне сборной России, Сафонове и следующем трансфере в Европу из РПЛ
В ФК «Сокол» объяснили решение продать команду через «Авито»
Лихачев сообщил об аресте США идущих на проект АЭС «Аккую» в Турции денег
Популярное видео
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: Евро 2024, плей-офф: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Начо — о матче с Францией: «На этом Евро они показывают более оборонительную игру»
Начо — о выходе Испании в полуфинал Евро: «Целью было пройти как можно дальше»
Роман Орещук: «Игра французов — какая-то импотенция. Но в полуфинале их шансы возрастут, если Дешам оставит в запасе Мбаппе»
Этот Евро еще можно спасти. Но Франции и Англии пора вспомнить о болельщиках
Словенец Винчич назначен на матч Испания — Франция в полуфинале Евро-2024
«Это наказание Турции как нации». Эрдоган зол на УЕФА из-за дисквалификации Демирала
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Начо — о матче с Францией: «На этом Евро они показывают более оборонительную игру»