Орлов: «На Евро буду болеть за Францию и Спаллетти»

Комментатор Геннадий Орлов рассказал, каким командам он будет симпатизировать на чемпионате Европы.

— Стартовал чемпионат Европы. Фавориты турнира? Франция, Англия и Германия. Немцы хотят дома реабилитироваться за неудачное выступление на чемпионате мира, доказать, что они — немецкая машина, а не самокат. (Улыбается.)

Лично я буду болеть за французов. Ну и, конечно, желаю успехов бывшему главному тренеру «Зенита» Лучано Спаллетти, который стоит у руля итальянцев, — сказал Орлов «СЭ».

Чемпионат Европы-2024 завершится 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии.