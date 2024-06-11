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Сегодня, 15:48

Левандовски пропустит первый матч Польши на Евро-2024

Руслан Минаев
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Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски пропустит первый матч на чемпионате Европы 2024 года. Об этом сообщил главный врач национальной команды Яцек Ярошевский.

«Роберт Левандовский получил разрыв двуглавой мышцы бедра, что исключает его появление в первом матче. Мы сделаем все возможное, чтобы Роберт смог сыграть во второй игре против сборной Австрии», — цитирует Ярошевского пресс-служба сборной Польши в соцсети X.

Форвард «Барселоны» получил повреждение в товарищеском матче против сборной Турции 10 июня.

В групповом турнире Евро-2024 сборная Польши сыграет в группе D. Ее соперниками станут Нидерланды (16 июня), Австрия (21 июня) и Франция (25 июня).

Роберт Левандовски
Евро-2024
Сборная Польши по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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