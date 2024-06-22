Мартинес — о пасе Роналду: «Это нужно показывать в академиях Португалии. Великий форвард»

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес поделился мнением о голевой передаче Криштиану Роналду в матче с Турцией на Евро-2024.

«Я думаю, что сегодня мы увидели нечто особенное. Великий нападающий выходит один на один с вратарем и ищет возможность отдать передачу. Какой прекрасный пример!

Это нужно показывать в академиях по всей Португалии, эту самоотверженность и то, что всегда важно думать о команде», — цитирует тренера пресс-служба УЕФА.

Капитан сборной Португалии оформил 8-ю голевую передачу в истории чемпионатов Европы и догнал рекордсмена турнира — чешского форварда Карела Поборски.

Португальцы набрали 6 очков и после ничьей Грузии и Чехии (1:1) обеспечили себе досрочный выход в плей-офф Евро-2024. Турция с 3 очками на второй строчке группы F.