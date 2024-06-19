Мартинес — о победе Португалии над Чехией: «Мы продемонстрировали стойкость, волю и веру»

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес подвел итоги матча против Чехии (2:1) в первом туре группового турнира Евро-2024.

«Сегодня была не та игра, чтобы оценивать тактику, технику или физическое состояние команды. Сегодня мы победили, потому что продемонстрировали стойкость, волю и веру. Мы впервые одержали волевую победу, проявив потрясающий характер. Наши болельщики не заслуживали поражения сегодня», — приводит слова Мартинеса Record.

Команда Роберто Мартинеса набрала три очка и возглавила таблицу группы F. Чехия расположилась на третьей строчке квартета с нулем баллов.

Во втором туре Евро-2024 Португалия сыграет с Турцией, а Чехия встретится с Грузией. Оба противостояния состоятся 22 июня.