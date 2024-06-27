Мартинес: «Пытались забить, но не получалось, и это придавало Грузии веры в успех»

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес прокомментировал поражение от Грузии (0:2) в матче 3-го тура группового турнира Евро-2024.

«Это поражение. Начали мы с низкой интенсивностью и быстро пропустили, а это то, что и нужно было Грузии. При завершающих передачах и перед воротами нам не хватало ясной головы, а вратарь выдал потрясающую игру. Мы пытались забить, но не получалось, и это придавало Грузии веры в успех. Она победу заслужила.

Мы стремились забить, и порой нам не везло. Не думаю, что причина сегодня в тактике или в игроках. Считаю, дело в энергичности и интенсивности, которую продемонстрировала Грузия. Нам надо играть в высоком темпе, с высокой интенсивностью. Грузия играла так. чтобы войти в историю, а мы этому не соответствовали. Она быстро забила, затем ушла глубоко в оборону и добила нас после перерыва», — цитирует пресс-служба УЕФА Мартинеса.

В 1/8 финала сборная Грузии сыграет с командой Испании, а соперником Португалии будет Словения.