Мартинес: «Тайное оружие Португалии — Диогу Кошта»

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес прокомментировал победу над Словенией (0:0, пен. — 3:0) в матче 1/8 финала Евро-2024.

«Тайное оружие Португалии — Диогу Кошта. Он самый сокровенный бриллиант европейского футбола. Сегодня он вышел на иной уровень: он был невероятен при выходе один на один, а после этого у него хватило концентрации внимания и мастерства, чтобы один за другим отбить три удара в серии пенальти. Мы должны очень им гордиться», — цитирует пресс-служба УЕФА Мартинеса.

В 1/4 финала Евро-2024 сборная Португалии встретится с командой Франции. Матч состоится 5 июля. Начало игры — 22.00 по московскому времени.