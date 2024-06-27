Мартинес: «У нас был со Словенией товарищеский матч, но в воскресенье все будет по-другому»

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес после поражения от Грузии (0:2) в матче Евро-2024 поделился ожиданиями от игры против Словении в плей-офф.

«Простых игр нет — сегодняшний день этому идеальный пример. Мы побеждаем не потому, что какая-либо игра — легкая. У нас был со Словенией товарищеский матч, но в воскресенье все будет по-другому. Эта национальная команда играет, скорее, как клуб: с очень оборонительным уклоном, двумя очень значительными нападающими... И нам нужно хорошенько подготовиться. Сегодняшнее поражение лучше настроит нашу команду с психологической точки зрения», — цитирует пресс-служба УЕФА Мартинеса.

В 1/8 финала сборная Португалии сыграет против Словении. Матч состоится 1 июля и начнется в 22.00 по московскому времени.