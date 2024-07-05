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Сегодня, 02:25

Мартинес: «Свежесть, которую Роналду привносит, удивляет»

Евгений Козинов
Корреспондент
Криштиану Роналду.
Фото AFP
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Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес рассказал о значимости нападающего Криштиану Роналду для команды перед матчем 1/4 финала Евро-2024 против Франции.

«Очень важно видеть того, кто выиграл все и побил огромное количество рекордов с точки зрения количества матчей и голов за сборную. Свежесть, которую он привносит, удивляет. Он является примером: тот, кто хочет побеждать каждый день, кто хочет соревноваться каждый день. Когда у вас есть преданный своему делу игрок, забудьте о том, что он делал в прошлом — это привилегия», — цитирует пресс-служба УЕФА Мартинеса.

Матч между сборными Португалии и Франции состоится 5 июля. Начало — 22.00 по московскому времени.

Фил Фоден, Криштиану Роналду, Лучано Спаллетти. Роналду, Фоден, Италия и Бельгия. Разочарования Евро-2024
Источник: https://ru.uefa.com/euro2024/match/2036206--portugal-vs-france/
Криштиану Роналду
Футбол
Евро-2024
Сборная Португалии по футболу
Роберто Мартинес
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