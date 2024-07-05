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Сегодня, 03:12

Мартинес: «Хочу, чтобы Португалия играла красиво и забивала голы»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес перед матчем 1/4 финала Евро-2024 против Франции отметил, что ждет от команды красивой игры и забитых голов.

«Что касается предсказуемости, то все знают, как играют великие команды. Главное – это исполнение и талант наших игроков. Я думаю, мы полностью готовы. Это четвертьфинал, и мы сосредоточены на себе. Мы всегда хотим совершенствоваться, но нам не обязательно менять все от матча к матчу.

Матчи на этом турнире очень конкурентные. Трудно забить первый гол. Думаю, мы много рискуем. Чтобы забить, нужно попасть в третью зону, но мы много владеем мячом и хорошо занимаем позиции. Многие вещи мы делаем хорошо, и нам нужно продолжать в том же духе. Но есть и то, что мы можем улучшить. Я хочу, чтобы мы играли красиво и забивали голы. Совершенство – это то, чего нам пока не хватает, поэтому мы работаем над тем, чтобы всегда показывать свой лучший футбол. Когда мы играем красиво, то и играем лучше. А когда мы играем лучше, то у нас больше шансов выиграть матч», – цитирует пресс-служба УЕФА Мартинеса.

Матч между сборными Португалии и Франции состоится 5 июля. Начало – 22.00 по московскому времени.

Источник: https://ru.uefa.com/euro2024/match/2036206--portugal-vs-france/
Евро-2024
Сборная Португалии по футболу
Сборная Франции по футболу
Роберто Мартинес
0
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