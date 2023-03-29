Робертсон — о победе над Испанией: «Мы верили. Важно, что не увлеклись»

Капитан сборной Шотландии Энди Робертсон прокомментировал победу над Испанией (2:0) в матче отборочного турнира Евро-2024.

«Мы верили. Важно, что не увлеклись. Мы набрали шесть очков. Это великолепный старт. Но шесть очков не дают путевку на Евро. Впереди важнейшие матчи в июне. Если наберем в них очки, у нас будет отличное положение в группе», — цитирует пресс-служба УЕФА Робертсона.

Сборная Шотландии набрала 6 очков и лидирует в группе А. Испания идет на второй строчке с 3 очками.