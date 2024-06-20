Роднина: «Выступление сборной России на Евро — это бесконечные страдания мужчин по всей стране»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина рассказала, что ей нравилось играть в футбол во времена спортивной карьеры.

«Никогда особо не следила за футбольной повесткой. Когда я была спортсменкой, мне очень нравилось играть в футбол. Сама я была на крупных футбольных турнирах и получала там удовольствие. Футбол — это фантастическая игра, когда в командах есть таланты и заводилы. Футбол — это спортивный концерт и шоу, а не просто матч и таблица с очками», — приводит «РБ Спорт» слова Родниной.

Также она ответила на вопрос о том, следит ли за проходящим в Германии чемпионатом Европы.

«Пока нет, начну следить с полуфиналов. Это из-за того, что на турнире нет сборной России? Выступление сборной России на чемпионатах Европы — это бесконечные страдания и муки мужского населения нашей страны», — добавила Роднина.

Финальная часть чемпионата Европы по футболу-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Турнир принимают десять немецких городов.