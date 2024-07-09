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Сегодня, 05:52

Родри — о полуфинале против Франции: «Мы здесь, чтобы выиграть титул»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник сборной Испании Родри поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Евро-2024 против Франции.

«Франция — это, если не лучшая, то одна из двух лучших сборных мира. Они доказали свой класс за последние несколько лет. Это очень физически сильная команда, образец в этом отношении. Они хороши на контратаках, хороши с мячом... У этой сборной много талантов.

Мы не боимся. Мы здесь, чтобы выиграть титул. Мы не витаем в облаках и понимаем, что надо сделать против такого соперника, и именно так мы и собираемся сыграть», — цитирует пресс-служба УЕФА Родри.

Матч Испания — Франция состоится во вторник, 9 июля, на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене. Начало — в 22.00 по московскому времени.

 
Альваро Мората&nbsp;&mdash; Килиан Мбаппе. Испания — Франция. Онлайн-трансляция матча полуфинала Евро
Источник: Сайт УЕФА
Родриго Эрнандес Касканте (Родри)
Футбол
Евро-2024
Сборная Испании по футболу
Сборная Франции по футболу
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