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Сегодня, 12:36

Родри: «У Испании есть оружие — мы уверены, что можем победить Англию в финале Евро»

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Полузащитник сборной Испании Родри поделился ожиданиями от финального матча чемпионата Европы-2024 со сборной Англии.

«Мы должны работать над тем, как им навредить. У Испании есть оружие — уверенность в том, что мы можем их победить.

Кого из англичан я бы выделил? У них много таких. Мне нравится Фил Фоден, потому что я его знаю, он играет со мной. Он игрок, которого нужно держать очень плотно, потому что у него есть врожденная способность двигаться в небольшом пространстве. Но есть много других игроков, которые могут нанести нам большой ущерб», — приводит слова Родри AS.

Встреча между Испанией и Англией состоится в воскресенье, 14 июля, на Олимпийском стадионе в Берлине. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

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Евро-2024
Сборная Англии по футболу
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